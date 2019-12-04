8歲女跳彈床疑脊椎錯位恐癱　昏迷至今留ICU治療

福建泉州市8歲女童心心（化名）近日在遊樂場內跳彈床時，突然墮落在彈床上昏迷，被送院時已沒有呼吸和心跳。醫生當日晚上9時已向家長發布病危通知書，目前心心仍在ICU病房留醫，醫生猜測她的脊髓受損，癱瘓概率大。家屬指摘遊樂場未有幫忙搶救，事發後仍繼續經營。

就讀小學二年班的心心於周日（1日）下午5時許在城東中駿世界城廣場8號門外的室外遊樂場玩耍。現場閉路電視顯示，職員為她綁好安全帶後，後者獨自在彈床上跳躍，惟她突然躺在彈床上。她的劉姓父親隨即將她抱起，在空地上為她進行心肺復甦。劉男憶述，事發時心心陷入昏迷，面色發白。

劉男怒斥，遊樂場職員沒有幫忙報警求助，也沒有安排車輛將他們送院，「他們不但沒有給幫助，還照常營業」。他又認為，該場未有做好安全措施，就讓孩子在彈床跳躍十分危險。樂園職員辯稱，老闆不在場，他們只是看守樂園，不能擅自決定關閉樂園，遂只能繼續經營。

吳醫生表示，心心病因疑是跳彈床時，脊椎錯位令脊髓受損，導致呼吸中斷；惟磁力共振檢查未有發現異常，可能是脊椎錯位後又自行回復原位；並強調心心情況不樂觀，只能靠呼吸機維持，若能恢復自主心跳就能醒來，「心心的下半身完全沒有反應，醒來後癱瘓概率很大」。