美眾院通過涉疆法案　華外交部：代價終究會來

美國眾議院周二（3日）通過新疆人權法案後，中國外交部發言人華春瑩隨即回應，指法案蓄意詆毀中國新疆人權狀況，大肆抹黑中國去極端化和打擊恐怖主義的努力，惡意攻擊中國政府管治新疆的政策，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政。她強調中方表示強烈憤慨及堅決反對，將根據形勢作進一步反應；稱美方該付出的代價終究會來的。

華春瑩表示，新疆問題根本不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐和反分裂問題，當地近3年來未發生一宗恐怖襲擊事件，可見相關去極端化工作和治理有成效，獲得新疆各族民眾和國際社會的支持。她又正告美方，新疆事務純屬中國內政，不容任何外國干涉，而上述法案可見美方對反恐問題上的雙重標準，只會讓中國民眾看清其偽善面目和險惡用心。

此外，華春瑩又指任何人都不要低估中方捍衞國家主權、安全、發展利益的決心和能力，美方利用涉疆問題挑撥中國民族關係、破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展壯大的圖謀是絕對不可能得逞；中方奉勸美方立即糾正錯誤，阻止上述涉疆法案成法，停止利用涉疆問題干涉中國內政。

華春瑩在周三（4日）的例行記者會上強調，中國對新疆政策從來都是一貫、明確，而且說到做到，怒斥美方的行為完全是無理、強盜、不可理喻、錯誤愚蠢的，稱美方該付出的代價終究會來的。對於經貿問題，她表示中方主張並且相信只要本着平等和相互尊重的精神，達成雙贏的協議，才可以符合兩國人民共同利益的。

美方日前稱，中國現時的強大，在很大程度上是利用美國的錢做到的。華春瑩反駁該説法可笑、缺乏教育，稱中國的發展並不是從天上掉下來的，也不是其他國家恩賜施捨，而是全體中國人民用自己的勤勞、汗水和智慧、勇氣幹出來的，而美方更應該考慮，中國養活了多少美國企業。

中國外交部副部長秦剛周三召見美國駐華使館負責人柯有為，提出嚴正交涉和強烈抗議，敦促美方立即糾正錯誤，停止借涉疆問題干涉中國內政。他指出，新疆是中國的一部分，新疆事務純屬中國內政，不容任何外國干涉，有關法案在反恐問題上搞雙重標準，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，完全站在錯誤的一邊，對此表示強烈憤慨、堅決反對。

秦剛強調，中方捍衞國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，任何企圖挑撥中國民族關係、破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展進步的圖謀都注定要失敗，強烈敦促美方摒棄在反恐問題上的雙重標準，阻止涉疆法案成法，停止借涉疆問題干涉中國內政。同日，港澳辦副主任鄧中華亦會見了柯有為，就美方早前將《香港人權與民主法案》簽署成法再次提出交涉，表示強烈譴責及堅決反對。

中國駐加拿大大使叢培武周一（2日）接受加媒訪問強調，新疆問題屬於中國內政，而將新疆職業技能教育培訓中心抹黑為「中國政府對穆斯林和維族人的鎮壓」，是完全錯誤的。教培中心只是幫受「暴恐極端思想」洗腦的人，擺脫極端思想和恐怖主義影響，這是教培中心設置一些根除宗教極端主義課程的原因。

而國家民族事務委員會及全國人大外事委員會其後亦相繼回應，批評法案充斥對中國管治新疆政策的偏見，無視包括維族人在內的各民族真實感受，並敦促美國國會停止對中方的無端指摘，停止為中美關係發展和雙方反恐合作設置障礙。

國家反恐辦主任劉躍進表示，當前恐怖主義、極端主義帶來的挑戰依舊嚴峻，只有摒棄雙重標準，增進政治互信、凝聚戰略共識及促進合作交流，才能更有效遏制和打擊恐怖主義及極端主義，維護世界和平與安寧。

內地官媒周三發表評論文章，直指美國眾議院通過新疆人權法案，再次暴露「以疆制華」的險惡用心，利用涉疆問題挑撥中國民族間的關係，破壞新疆的繁榮穩定，遏制中國發展壯大；惟國際社會多次讚揚中國人權事業發展成就，支持中方在新疆採取的反恐舉措，反對美方等西方國家，將人權問題政治化和對中國進行毫無根據的指摘。

另一官媒評論則指，美方通過法案是狂妄地試圖對新疆作「長臂管轄」，雖然在世界其他地方屢試不爽，但如果伸向新疆和香港，必會變成「斷臂」。文章續指，美國國會正在變成一個生產廉價涉華法案的機器，搞出一些讓他們「自嗨」的儀式感，釋放他們的反華情緒以營造一種「成就感」。

評論進一步指，美方通過法案可能對其他西方國家產生示範效應，對一些非西方國家造成壓力，而中國應該對美方的做法開展反擊，並警告其他西方國家如效仿美國在涉疆問題上的做法，必然會付出代價。