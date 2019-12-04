修例風波：大陸官媒再批外部勢力插手香港事務不會得逞

台灣屏東枋寮鄉政顧問李孟居，及中美洲國家伯利玆人李亨利（Lee Henley Hu Xiang，音譯），近日分別因非法提供國家秘密、資助危害國家安全犯罪活動等原因在大陸被捕。大陸官媒周三指出，被捕者涉及反中亂港活動。事件清晰告訴外部勢力，插手香港事務的圖謀是不可能得逞。

發文稱，從媒體對李亨利公開報道的描述，可以確定三個「標籤」：第一，在大陸居住經商；第二，長期向在美敵對組織中的骨幹提供經費，資助境外敵對組織和人員危害大陸國家安全；第三，支持反中亂港活動，配合外部勢力插手香港事務。

文章形容，李亨利是典型的「吃中國飯砸中國鍋」，並指伯利玆是台灣的所謂友邦。所以李亨利入籍該國，大概是為了隱藏身份掩人耳目。

至於李孟居，文章指其同樣具有三個標籤：一是台獨組織骨幹分子；二是他今年八月赴港參與支持反中亂港活動；三是潛入大陸刺探軍事秘密。而他的另一身份是「台灣聯合國協進會理事」，而該機構宗旨之一是「推動台灣加入聯合國成為『正常化國家』」。

文章直斥，台獨勢力和台灣的蔡英文政府近幾個月來插手香港事務，吃香港的「人血饅頭」，目的是拉抬綠營在島內的選情。不過任何人膽敢以身試法，必將受到法律的制裁，釘在歷史的恥辱柱上。

另針對早前美國通過香港人權法，大陸官媒周三再發表署名評論，指美國一些政客妄圖以一紙法案，把香港變為遏制大陸的棋子和前哨，其圖謀斷然不會得逞。文章又指，上世紀八十年代初，大陸就已在香港問題上堅持「主權問題是不能談判的」，今天更不容忍一些國家對香港事務指手畫腳。西方列強在大陸土地上翻手為雲、覆手為雨的時代早已一去不復返。