男子買手機定位App查妻行蹤　被騙1.7萬人民幣

重慶渝中區一名30多歲的袁姓男子與妻子分居兩地，為得知妻子的行蹤，袁男在網上購買手機定位軟件，卻被軟件供應商不斷要求交付訂金、保證金等費用，惟付款後終未能使用，始知被騙並報警。警方調查發現，類似受害人全國超過500名，涉及金額達100多萬元（約113萬港元）。警方近日搗破兩個犯罪組織，先後逮捕14名疑犯。

袁男早前在一個名為「密探查詢」的網站，發現網站聲稱下載手機App後，可以輕鬆定位他人的位置，遂根據網站客服的要求，購買定位服務。惟對方之後多次要求袁男支付保證金、押金、開通費等費用，袁男為求盡快得知妻子行蹤，遂先後6次付款，每次金額150元至1萬元（約170至1.13萬港元），但最終軟件無法使用，袁男共損失1.7萬元（人民幣，下同，約1.9萬港元）。

警方接報後開展「2019淨網專項行動」，發現該案屬新型網絡騙局，騙徒利用手機定位軟件作餌，詐騙被害人錢財。警方隨後在四川宜賓、江蘇淮安等省市逮捕多名疑犯，並從疑犯的銀行帳戶紀錄發現，在今年1月至5月期間，帳戶共進行數百項交易，金額由1000至3000元（約1130至3390港元）不等。