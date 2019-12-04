百度收600多萬人民幣推廣假藥　詐騙組織9人落網

李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷，近日再捲入推廣假藥案。江蘇省宿遷市沭陽縣警方周三（4日）公布一宗網絡詐騙案，疑犯主要通過百度廣告進行宣傳假保健飲品，涉及金額達1000多萬元（人民幣，下同，約1130萬港元），目前案中9名疑犯被移送起訴，案件正進一步偵辦中。

沭陽縣公安局南關派出所早前接獲市民舉報，在區內一幢民居經常有大量可疑人物出入。經調查，民居內有不少於10人，吃飯全是外賣，因此相信不可能是正常的住戶。警方在10月13日前往上址採取行動，當場查扣作案手機132部、電腦9部，以及現金40多萬元（約45萬港元）。

警方表示，該詐騙集團自去年5月以來透過百度推廣，將成本十多至數十元不等的保健飲品，包裝成包治百病的「祖傳神藥」，謊稱能治療甲狀腺疾病、乳腺結節、糖尿病等疾病，並以1280至1680元（約1440至1900港元）不等高價推銷。

詐騙集團先後花費600多萬元（約680萬港元）購買百度推廣關鍵詞，只要搜尋甲狀腺、乳腺結節等相關疾病的關鍵詞，便會出現疑犯的網頁連結，只要按下連結，詐騙集團便會安排所謂客服與受害人聯絡。據知案發至今全國共有5000多人受騙。

案中疑犯馬某曾在保健公司工作，但因工作收入太少，故想到以詐騙維生。他聯合數名「同道中人」，要求飲品製造商協助生產一批保健茶，並要求產品不一定要有任何療效，只要沒有副作用即可。目前百度方面未就事件作回應。