美眾議院通過人權法案　3官方機構強硬回應

美國眾議院周二（3日）通過《維吾爾人權政策法案》，要求華府制裁涉嫌侵害新疆維族人權的中國高級官員。新疆多個官方機構周三（4日）先後發聲明強硬回應事件，其中新疆維吾爾自治區人民政府指出，美方極力抹黑新疆，粗暴干涉中國內政，嚴重踐踏了國際法和國際關係基本準則，對此表示強烈譴責和堅決反對。

政府聲明指出，新疆處於歷史上最好的繁榮發展時期，然而部分美國人士卻不願看到這大好局面，坐立不安、橫加指摘，發表了一系列罔顧事實、顛倒黑白的言論。聲明強調任何謠言都不能抹殺新疆人權事業發展進步的事實，奉勸美方摒棄冷戰思維，尊重客觀事實，不要詆毀新疆形象，在霸權主義的道路上愈走愈遠。

新疆維吾爾自治區政協委員會則表示，有關法案對新疆反恐和去極端化工作的指摘充滿虛偽和偏見，屬典型雙重標準，侮辱了人權這一崇高的概念，說到底是對恐怖主義、極端主義的袒護、縱容，違背了國際道義和人類良知。聲明強調玩火者必自焚，多行不義必自斃，並指911恐襲事件鏡鑑不遠，奉勸美方不要無事生非、興風作浪，搬石頭砸了自己的腳。

新疆人大常委會聲明則指，實踐證明新疆開展的反恐、去極端化工作符合聯合國打擊恐怖主義、維護基本人權的宗旨和原則，而法案卻無視新疆的穩定發展、各族人民團結和諧、安居樂業的客觀事實，強調在新疆事務上，最有發言權的是新疆各族人民。