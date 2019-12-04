韓國瑜小舅籲蔡英文嚴辦假新聞　冀還父平靜生活

距離台灣的總統大選僅餘一個多月，惟國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬家族，日前遭質疑早年用濫權手段盜採砂石。在沉默多日後，韓國瑜小舅、李佳芬胞弟雲林縣議員李明哲，周三（4日）上午公開其父李日貴20多年前在縣議會質詢的完整紀錄，並呼籲蔡英文總統處理假新聞，別為選舉持續傷害其父。

李明哲在記者會上表示，其父在擔任雲林縣議員時的質詢內容連日來被斷章取義、嚴重扭曲詆毀，讓外界誤認他是個為了私利不擇手段，囂張、猖狂、亂用公權力的人，他作為兒子感到非常痛苦，故站出來為父洗刷冤屈。他又強調，他接受在選舉過程中合理的檢驗，但絕不能接受惡意糟蹋父親的名聲。

李續指，蔡英文曾說要讓製造假新聞人得到警惕，向全台灣的假新聞說不，也曾稱台灣言論自由的邊界正被侵蝕，社會信任的紐帶正在瓦解，假訊息正給台灣的民主和自由，帶來嚴峻的挑戰等，在父親名聲受到惡意的假新聞侮辱當下，他請求蔡嚴辦假新聞，還其父平靜的生活。

此外，首場總統候選人電視政見發表會將於本月18日晚上7時舉行，屆時蔡英文、韓國瑜及宋楚瑜將首次正面交鋒；而餘下2場則分別於本月25日、27日舉行，另有1場副總統候選人電視政見發表會於本月20日舉行。

此外，社交網Facebook周三首度公開台灣廣告檔案庫報告，網民無須登入即可查閱，以讓資料更透明化。報告顯示，今年11月至今，包括社會議題、選舉或政治相關廣告總數達4868個，總花費超過394萬元（新台幣，下同，約101萬港元），其中以民進黨的粉絲專頁花費金額最高，累計達26萬元（約6.6萬港元）。