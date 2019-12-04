內地法院首發白皮書　釐清互聯網糾紛審判思路

內地最高人民法院周三（4日）在浙江桐鄉市烏鎮首次正式發布《中國法院的互聯網司法》白皮書，展示中國法院互聯網司法發展的基本路徑、價值取向、主要舉措和重要成果，同時包含10個互聯網審判典型案例，為未來同類型糾紛提供可藉鑑的審判思路。

據了解，《白皮書》中文版全文約1.6萬字，屬法院首次發布的互聯網司法白皮書。最高人民法院副院長李少平表示，白皮書為各地方法院的互聯網審判庭及審判團隊，在規範網絡交易行為、界定網絡平台責任、規製網絡侵權行為、遏制互聯網壟斷和不正當競爭、維護個人訊息安全、加強網絡空間知識產權保護、打擊網絡刑事犯罪等方面，作出一系列具有規則確立意義的判決，推動互聯網司法裁判規則體系的完善，有效發揮依法治網功能。

而網信辦舉報中心周三公布數據，指上月內地共受理舉報970.8萬件，環比下降3.3%、同比下降16.7%。其中主要網站受理的舉報共808.9萬件，環比下降5.1%，同比下降17.8%，其中微博、百度、騰訊、阿里巴巴、新浪網等主要商業網站受理量佔75.0%。