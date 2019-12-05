貨車拋錨吊車公司「天價施救」　3路政人員停職候查

內地一名劉姓貨車司機近日運載80多噸的工業配件時，車輛在公路上突然拋錨（即死火），他報警求助後維修人員到場救援，但同時有吊臂車公司出現，後者職員聲稱因貨車妨礙交通而要求「強制卸貨」，事後敲詐劉男20萬元（人民幣，下同，約22.6萬港元）「天價施救」，事件持續發酵引起社會關注；目前3名涉事路政人員已被停職候查。

事發於上月中旬，劉男由江蘇運載風機配件至廣西時，貨車駛至潭衡高速公路湖南段時拋錨停下；事後一間叫賀氏吊裝的吊臂車公司到場幫忙救援，但劉認為吊車無法吊起其貨遂拒絕使用其服務；未料，對方聲稱兩台吊車候命亦需收費，敲詐劉男20萬元，更稱若劉同意簽字，費用會減至8萬元（約港9萬元），扣除「折扣」後，收取劉男5.9萬元（約6.67萬港元）。

劉男因拒絕支付任何金額，結果賀氏吊裝竟派出私家車圍堵貨車，劉與同行妻子結果被困在公路上10天，他一度拍下影片發布上社交網反映情況，「他們現在一直在這裏堵着我們，我們也不知道等到甚麼時候」；經當地部門介入協調後，劉男支付2000元（約2260港元）便被放行。

事件雖已解決，劉男亦成功將貨物運至目的地，但有關片段在社交網持續發酵，引發關注；對此，湖南省交通運輸廳回應，事件是個別基層路政員嚴重違反相關規定和程序、私自聯繫且沒有簽訂正式合約，因沒有協作關係的高速公路救援公司而引發。至於涉事公司是否涉黑涉惡，相關部門正在調查核實。