嫦娥四號第12度休眠　玉兔二號累計行駛345米

中國國家航天局探月與航天工程中心表示，周二（3日）晚上9時42分，「玉兔二號」月球車按地面指令完成月夜設置，進入第12個月夜休眠模式。「嫦娥四號」探測器也於周三（4日）凌晨4時完成月夜設置，進入休眠。至今，玉兔二號已累計在月背表面行駛345米。

據指，由於月球背面地質環境非常複雜，嫦娥四號着陸區域崎嶇不平，因此玉兔二號採取穩步慢速的行駛方式，以確保操作萬無一失，支撐其在月球背面安全行駛更遠，有效工作時間更長，取得科學成果更多。

在第12月晝期間，玉兔二號在多個探測點進行相關探測工作，紅外光譜儀、全景相機、中性原子探測儀、測月雷達按計劃開機工作，繼續獲取科學探測數據。嫦娥四號上月球中子及輻射劑量探測儀、低頻射電譜儀工作正常。

月夜期間，地面科研團隊將對各科學載荷獲取的第一手探測數據進行分析研究，根據已獲取的巡視器周圍地形地貌環境，制訂下個月晝科學探測目標及規划後續巡視路線。

嫦娥四號工程地面應用系統已向科學研究核心團隊發布第11批科學探測數據，總數據量為7.23G，共計530個數據文件。最新科學成果和科學發現將及時發布。