中國宗教及人權組織批美涉疆法案　官媒促收回黑手

美國眾議院日前通過《維吾爾人權政策法案》。中國伊斯蘭教協會及中國人權研究會周四（5日）分別發表聲明，指法案通過是無視客觀事實，對新疆的人權狀況和中國政府治疆政策進行歪曲抹黑和無端指摘，充分暴露美國的霸權思維和強權邏輯，敦促美方停止借宗教人權問題干涉中國內政。官媒同日批評美方此舉公然踐踏國際法和國際關係基本準則，奉勸收回其涉疆黑手，停止自取其辱，否則注定難逃頭破血流的敗局。

中國伊斯蘭教協會在聲明中指出，新疆現有維吾爾、漢、哈薩克、回、蒙古等不同民族共2500萬人口，形成了伊斯蘭教、佛教、道教、基督教等多種宗教並存的格局，按照中國的《憲法》和《民族區域自治法》的規定，新疆各民族群眾的宗教信仰自由權利得到充分尊重和保護。聲明又稱，新疆是中國反恐、去極端化鬥爭的主戰場。

中國人權研究會的聲明則指，面對恐怖主義、極端主義的現實威脅，中國新疆遵照聯合國有關決議和公約，依法嚴厲打擊恐怖主義，並通過設立職業技能教育培訓中心，開展去極端化工作，從源頭上消除恐怖主義、極端主義孳生蔓延的土壤和條件。

官媒文章則指，美方在過去對新疆的反人類、反社會、反文明的暴力恐怖行徑視而不見，置若罔聞。新疆各族人民團結奮鬥，共享改革發展成果，人權狀況是歷史上任何一個時期都無法比擬的。美國一些政客卻千方百計地造謠污衊，以維護人權的旗號在反恐問題上大搞雙重標準，不但違背國際道義和人類良知，更縱容、慫恿恐怖行為，通過法案可謂險惡至極。

由去年底至今年10月，有國際組織、政府官員、專家學者等逾百個國家和地區團體參訪新疆，均稱讚新疆反恐、去極端化工作經驗值得學習借鑑。惟美國一些政客頻頻拿所謂涉疆問題做文章，極盡造謠污衊之能事，違背國際社會主流民意。