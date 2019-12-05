深圳海關試行5G智能眼鏡　協助查獲旅客走私

當值關員各戴着一副沒有鏡片的黑框眼鏡。

內地多個電訊商日前推出5G流量計劃供市民使用，5G技術已逐漸在社會普及。內媒周三（4日）報道，廣東深圳灣口岸的海關關員近日率先試用「5G智能眼鏡」，能在出入境關口中識別出高風險的旅客。在試行近半個月來，眼鏡已協助關員查獲多宗違規攜帶高價電子產品的案件。

報道指，當值關員各戴着一副沒有鏡片的黑框眼鏡，又手持手機，兩者間有一條黑線相連。5G眼鏡可以將通過安裝的高清攝像頭捕捉到旅客通關畫面，與海關後台出入境旅客通關的「大數據」比對。當有「重點」旅客時，眼鏡就會自動播放警報提示音。

此外，關員可通過眼鏡在手機看到該旅客的頭像，與智能眼鏡關聯的手持式平板設備則會快速、精準地顯示該旅客的姓名、證件、通關訊息和查驗記錄等詳細資料。這些功能都將在1秒之內完成，協助關員及時在現場攔截、重點查驗，以防範走私風險。

有關員表示，在佩戴智能眼鏡後，可以對現場的固定智能鏡頭形成有效的補充，覆蓋監管區域的盲點位置，形成一道機動防線。深圳海關目前正在試運行期間，逐步完善5G智能鏡頭及智能眼鏡相關功能應用，待成熟後在全關區推廣。