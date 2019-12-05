深圳海關破電子產品走私案　涉1.3億人民幣

廣東深圳海關緝私局近日聯合公安部門，開展打擊非設關地走私專項行動，並成功搗破一犯罪團夥，涉嫌從香港採購大批電子產品走私至內地，當場拘捕18名疑犯，查扣涉嫌走私的硬碟、手機等電子產品264箱。經查，該團夥自去年12月以來，走私電子產品案值達1.3億元人民幣（約1.47億港元）。

內媒周四（5日）報道，深圳海關緝私局今年4月獲得舉報，指在惠州東部沿海有人走私電子產品。情報人員根據線索縝密摸查約半年時間，初步確定這個走私團夥的人員結構和框架，得悉以蘇某、王某為首的攬貨、海上運輸等團夥成員均為惠州大亞灣某海島的村民。

辦案人員曹科慧表示，團夥在海上運輸分成遠海和近海，在近海靠近灘塗部分，另有一單獨的團夥負責進行過駁、裝運；另又僱大量放哨人員掩護走私活動，在上貨時駕駛車輛分布沿途路口，監視執法部門的行蹤。

此外，貨主則是深圳、廣州、佛山以及福建等地經營電子產品的業主，他們往往採取海上偷運、從非設關地將手機等電子產品走私至內地，銷售謀利。曹續指，他們對電子產品的價格比較熟悉，在具銷售渠道、客戶固定等相應需求下，在香港採購後再交給通關團夥走私。