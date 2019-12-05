成都女大腿抽脂後感麻痹　醫院稱非手術所致

四川成都余女士半年花22800元人民幣（約2.6萬港元），接受大腿抽脂和面部整形手術，但手術後大腿持續感到痛楚，連正常走路也受影響。余女士事後發現替她進行手術的醫生，竟未在涉事醫院註冊執業。醫院則表示，除非余女士能證明腳痛是抽脂手術造成，否則不會負責。

據了解，45歲的余女士是於今年5月3日在成都熹亞婕熹卡醫療美容門診部（下稱熹亞美容）接受手術，但手術後十多天，她的左大腿感到持續麻痹、腫脹、積液和痛楚。她出示一張醫院的檢查報告，顯示膝蓋存在少量積液，醫生解釋是末梢神經受損，「只能感受到，檢查不到」。余女士認為左大腿的問題是手術所致，故要求醫院退回手術費並負擔後續醫療費。

另余女士稱，當時替她做手術的醫生姓羅，但醫院記錄卻顯示主刀醫生姓邱，羅醫生只是助手，質疑自己的病歷被篡改。

經內媒記者了解，替余女士做手術的羅醫生今年5月10日才由重慶一家醫療美容機構，改為註冊到涉事的熹亞美容執業。換言之，羅醫生替余女士做手術時，尚未被主管部門批准於熹亞美容執業。

熹亞美容一名負責運營的陳經理周二（3日）回應稱，余女士聲稱出現積液的膝蓋，「並不在抽脂手術所涉及的範疇」，又指對方索償金額太高。被問羅醫生當時是否已註冊到醫院，陳經理卻表示自己負責運營，不太了解。

陳經理最後表示，余女士的部分行為已影響到醫院的正常營業，醫院考慮通過法律手段對她提出起訴。目前，余女士已向衞健部門投訴，雙方還在協商中。