台警破地下匯款案　賭博網站洗錢129億新台幣

台灣的嘉義地檢署近破一宗兩岸地下匯款案，涉案組織涉嫌在菲律賓架設賭博網站伺服器，經營運動博彩及六合彩等。檢警周二（3日）兵分多路前往台北、台中、嘉義縣市等33處地方搜查，當場繳獲新台幣及外幣現金兌約700萬元（新台幣，下同，約183萬港元），超級跑車6輛，並帶走72人調查。據知該不法組織在過去兩年涉洗錢約129億元（約33.7億港元）。

檢方調查指，涉案中主腦陳男等4人同為嘉義人，年紀均約30歲。陳男等人自2017年起在台北、新北、台中及嘉義等地，設立多間註冊公司，並在菲律賓架設賭博網站，並利用在大陸地區開設的金融帳戶收付賭款，再透過地下匯款渠道將39億元（約10.2億港元）賭款匯回台灣。

當日行動中，除現金及超車外，警方亦查扣一批筆記簿型電腦、電腦主機、手機、監視系統主機及螢幕、員工手冊、銀行存摺等證物。檢方帶走各人經覆訊後，以有串證、逃亡之嫌聲押陳姓、林姓和楊姓男子共4人，另12人准以5萬至20萬（約1.3萬至5.2萬港元）不等交保。全案依違反賭博、偽造文書及洗錢防制法方向偵辦。另警方不排除案件涉及選舉賭盤，正擴大偵辦中。