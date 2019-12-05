女子參加生日派對遭灌醉強姦　報警反被屈賣淫

山東青島即墨區18歲女子小韓，早前到卡拉OK出席別人的生日派對時被人強姦，卻被涉案男子及其朋友誣陷賣淫。事件令小韓遭受大量流言蜚語，甚至不堪壓力辭掉工作，終日不敢出門。幸警方近日完成初步調查後，已正式排除她賣淫的可能，正追查案件的責任。

小韓憶述，今年10月24日晚上，她準備睡覺時接到一名江姓朋友的電話，邀約一起慶生。她起初以太夜為由拒絕，惟相隔不久再收到另一名欒姓朋友的催促，對方更稱已開車到她樓下。她礙於朋友面子，於是隨對方前往鶴山路的「U樂帝KTV」。

「加上我7個人，對方都是男的，之前說還有4個女的，結果沒有女的。」小韓稱派對開始後她就遭人勸酒，到翌日凌晨不勝酒力，被人帶到酒店。她在酒店的廁所內被同行一名劉姓男子強姦，她雖然不斷掙扎，無奈力氣不及。及後江某入廁所內「關心」她，承諾會將她「帶出去」，並親吻和撫摸她的身體。

小韓事後報警求助，劉某等人隨即被扣查，但當她以為對方會受到懲治時，卻率先被警方傳召問話。她稱：「民警說對方和我談好價格了……說是（最終）價格沒談好我才打電話報警，他們（劉某等人）的意思是說你是賣淫行為。」小韓形容此後的一個多月是她人生中最難捱的日子，每天都吃不下飯，睡不着覺，甚至連晚上都不敢關燈。

內媒收到小韓家人求助後跟進事件，向事發酒店、卡拉OK提出查看閉路電視畫面，均遭到拒絕。內媒其後再向即墨區派出所了解，警員卻表示，小韓的案件調查工作已接近尾聲，事實清楚，基本上排除了她有賣淫行為，接下來將會進入公訴階段。