崔天凱談及香港新疆問題　強調維護統一堅定不移

中國駐美大使崔天凱周三（4日）在華盛頓，出席美中貿委會的年度晚宴，談及香港、新疆局勢及貿易爭端。他批評有人在香港和新疆問題上製造假新聞，強調維護主權、安全、發展利益，維護國家統一、民族團結、人民幸福，永遠是中方堅定不移的目標。

崔天凱表示，香港和新疆局勢的真實情況被人嚴重歪曲，香港的當務之急是止暴制亂、恢復秩序，有人正挑戰「一國兩制」底線，真正目標是推翻「一國」、毀掉「兩制」。崔天凱指，新疆曾經歷數以千計的暴恐事件，經過嚴打頑固暴恐分子、教育曾受暴恐思想影響的民眾後，新疆已有3年沒有發生暴恐事件，各族人民恢復正常生活

崔天凱指過去一年多來，貿易爭端的烏雲籠罩中美兩國，雙方的經貿團隊正為解決分歧而努力，只要堅持在平等互利、互相尊重的基礎上對話，中美經貿關係能重回正軌。他警告，「脫鈎」、「新冷戰」、「文明衝突」等極端主張登堂入室，美國一些人將矛頭指向中國的執政黨和國家制度，試圖在中美之間重建經濟、科技和意識形態的「柏林圍牆」，甚至挑起兩國衝突。他重申，中方無意在全球或地區爭霸，願與美方構建以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

另外，官媒周四（5日）亦發表評論，批評美國眾議院不顧中方堅決反對，執意審議通過《維吾爾人權政策法案》，歪曲抹黑中國去極端化和打擊恐怖主義的努力，無端指摘中國政府治疆政策，性質惡劣、用心險惡；文章指出，新疆是中國反恐、去極端化鬥爭的主戰場，「三股勢力」在新疆等地製造了數千宗暴力恐怖事件，中國政府依法設立職業技能教育培訓中心等一系列舉措，符合聯合國打擊恐怖主義、維護基本人權的宗旨和原則。

文章又批評美方在反恐、去極端化問題上「雙重標準」，袒護縱容恐怖主義、極端主義，充分暴露美國一些政客和反華勢力妄圖借所謂「新疆問題」分裂中國的險惡用心，強調公道自在人心，烏雲遮不住太陽，正義終將戰勝邪惡，重申美方如一意孤行，繼續為虎作倀、助紂為虐，必將自食惡果。