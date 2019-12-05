少女被迫賣淫後遭打死肢解　首被告囚終身

陝西榆林神木市15歲少女王洋，去年被幾名的朋友強迫賣淫，再後監生打死及肢解，案件轟動全國。榆林市中級人民法院周四（5日）一審宣判，各被告因犯案時分別未滿16和18歲，可獲依法從輕處罰，其中楊姓首被告故意殺人、強迫賣淫罪罪成，被判無期徒刑；其餘5名被告入獄3年半至15年不等。受害者家屬對判決結果表示不滿，考慮提出上訴。

王女去年9月22日離家找同學後失蹤，家屬通過不同途徑尋人，卻毫無消息，隔了2個多月後才收到認屍通知。警方證實少女被人帶到商務賓館賣淫，期間因惹韓姓嫖客不滿，被帶到其中一名被告家中，遭人用皮帶、拳腳、磚頭連續毆打數小時，翌日傷重死亡。

王父接受媒體訪問稱，從女兒遇害至今已一年多時間，全家人的壓力都很大，他與妻子為了此案一直沒有工作，「兒子以前跟女兒關係很好的，出去買甚麼都買兩份，留一份給妹妹。現在女兒出事了，兒子在家裏話也變少了，不愛說話了」。

他又指6名被告及其家屬一直沒有聯絡他們，更從來無道歉。女兒至今仍未入土為安，一是因為殮葬費用問題未解決，二是在等待法院判決。但對於法院本次判刑，他們一家都認為量刑過輕，尤其是嫖客韓某應該被列為共犯，受到刑事處罰，但他事後只受到治安拘留。