全國搗破2535個涉黑組織　近7成查出保護傘

中央紀委國家監委周四（5日）通報，自今年8月推動掃黑除惡「打傘破網」專項鬥爭以來，全國紀檢監察機關共立案查處涉黑涉惡腐敗和「保護傘」問題4.35萬宗，處理黨員幹部和公職人員4.97萬人，給予黨紀政務處分3.45萬人，移送司法機關6016人。截至今年10月底，全國共搗破2535個涉黑組織，1723個背後查出「保護傘」，佔比68%。

通報又指，全國紀檢監察機關共立案查處對黃賭毒和黑惡勢力聽之任之、失職失責甚至包庇縱容、充當「保護傘」問題7766宗，處理黨員幹部和公職人員1.29萬人，給予黨紀政務處分8866人，移送司法機關1298人。同時，對查處黃賭毒和黑惡勢力消極滯後、偏輕偏軟、失職失責等問題，共立案2532宗，處理黨員幹部和公職人員5853人，給予黨紀政務處分3440人。

為進一步加強各單位的協作機制、明確工作重點，國家監委會同最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部，聯合印發《關於在掃黑除惡專項鬥爭中分工負責、互相配合、互相制約嚴懲公職人員涉黑涉惡違法犯罪問題的通知》，將經驗制度化。自專項鬥爭以來，各省級紀委監委共出台與政法機關協作配合文件近80份。

與此同時，中紀委國家監委曝光6宗為黃賭毒和黑惡勢力充當「保護傘」典型案例，各省級紀委監委通報曝光典型案例103宗，釋放有「傘」必打、一查到底的信號，發揮警示、震懾作用。專項鬥爭以來，各級紀檢監察機關發送提醒提示函、紀律檢查建議或監察建議等9000餘件，推動監管部門完善制度措施，行業亂象得到有效治理。

中紀委國家監委機關要求，各級紀檢監察機關要認真貫徹落實黨的十九屆四中全會精神，保持嚴懲高壓態勢，對涉黑涉惡腐敗和「保護傘」問題，將涉黑涉惡腐敗和「保護傘」問題與一般性違紀違法問題嚴格區分，依規依紀依法精準作出處置。