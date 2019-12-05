暨大擴展外招生規模　要求香港考生無犯罪紀錄

廣州暨南大學周四（5日）公布2020年招收香港學生簡章（下稱《簡章》），要求報考學生「無犯罪紀錄」；而往年的「免試入學」將調整為「申請審核入學」。同時，計劃進一步擴大港澳台僑和留學生的招生規模，3年內將港澳台僑和留學生在校生比例，從33%提升至40%。

《簡章》指出，凡中六畢業或以上學歷、年齡不超過30周歲、品行端正、身體健康的香港學生，持香港永久性居民身份證（或居民身份證）和《港澳居民來往內地通行證》（回鄉證）或港澳居民居住證者，均可參加報名。

《簡章》提出，符合條件的香港學生入讀暨南大學，有保送、考試和審核入學3種方式。應屆香港全日制高中畢業生，在香港本地中學完成3年的高中階段學習，中四至中六階段各學年總評成績優良，全年級平均分排名前10%者；或在科技、體育、文藝、社會服務等方面有突出表現者，由香港中學校長推薦，可免予筆試，經面試，擇優錄取。

參加「暨南大學、華僑大學聯合招收港澳台和華僑、華人及其他外籍學生入學考試」或「中華人民共和國普通高等院校聯合招收華僑、港澳地區、台灣學生入學考試」，第一志願報考暨南大學的學生，學校將根據其考試成績，並參考中學階段的成績、操行評定、健康狀況等方面的情況，擇優錄取。

暨南大學是香港、澳門、台灣和華僑華人學生赴中國大陸升學的熱門選擇。目前，該校有全日制學生40029人，其中本科生27836人，研究生12193人；來自123個不同國家和地區的在校華僑、港澳台和外國留學生13728人，其中香港學生5554人，居全國第一。