中國機械設備工程前董事長受查　上月底離職

內地近年大力打擊貪腐。中國機械設備工程股份有限公司前黨委書記、董事長張淳涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。內媒報道，張淳已於上月底以個人原因向董事會，辭任該公司執行董事、董事長以及董事會指定的暫行總裁職責，並不再擔任董事會轄下戰略與發展委員會委員及主席、提名委員會委員及主席的職務。

中國機械工程公司表示，張淳與董事會並無任何意見分歧，亦無有關辭任的其他事宜須敦請公司股東及聯交所垂注。董事會指定公司副總裁方彥水暫時主持該公司的生產經營管理工作，並履行相關職責，直至董事會選聘新任總裁為止。

公開資料顯示，現年51歲的張淳是北京人。他歷任中國機械設備進出口總公司駐孟加拉代表處代表，中國機械工業集團公司經營管理部部長、工程事業部部長、副總經理、董事長、黨委書記等職務。

中國機械設備工程股份有限公司（CMEC）的前身是成立於1978年的中國機械設備進出口總公司，2012年在香港上市，由中國機械工業集團有限公司控股。CMEC是以工程承包為核心業務，以貿易、投資、研發以及國際服務為主體的工貿結合、技貿結合的大型國際化綜合性企業集團。