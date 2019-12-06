官媒出新疆反恐紀錄片　大談七五騷亂

新疆問題備受關注，官媒英語電視頻道CGTN周四（5日）播出名為《中國新疆，反恐前沿》（Fighting Terrorism in Xinjiang）紀錄片，披露中國近年在新疆的反恐工作。當中記錄了烏魯木齊七五騷亂、2013年的天安門金水橋，以及2014年昆明火車站恐襲案。

紀錄片分為「極端主義，為禍新疆」、「生命代價，暴恐之傷」、「極端之路，血淚謊言」、「全球反恐，並肩同行」等4個部分。由於紀錄片記錄不少暴力畫面，故影片之初則加插了不安字句。據指，片中更披露了不少首度公開有關新疆恐怖主義的畫面。

全片大約50分中，當中用了不少篇幅討論烏魯木齊七五騷亂事件，分別引用宗教人士及內地學者拆解事件。其中有伊斯蘭教人士指，事件與宗教無關，更與民族無關。有中國學者則指，事件被過去被部分西方國家散布歪曲言論，指是民族衝突和鎮壓，惟他指有關說法與評價美國9.11事件的話語體系不同，反映了某些國家在反恐問題上的雙重標。

此外紀錄片提到，極端勢力為達目標，歪曲宗教教義，惟不少宣稱自是虔誠回教徒的恐怖分子，均對《古蘭經》一無所知。另外，中國境內有極端及分裂勢力，試圖復燃「泛突厥主義」及「泛伊斯蘭主義」，大部分恐怖訓練營地與「東突厥斯坦伊斯蘭運動」有關。