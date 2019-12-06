成功大學女研究生被勒死案　清潔工囚終身

台灣台南成功大學去年10月28日晚發生的兇案，陳姓女研究生遭校內林姓清潔工猥褻並徒手勒死，今年初檢察官以殺人罪起訴林男並求處極刑，案件周四（5日）於台南地方法院一審宣判，林男依強制猥褻殺人罪被判無期徒刑，褫奪公權終身。

24歲的陳姓女死者案發時為成大教育研究所二年級研究生，而43歲的被告林榮富則已婚，並育有一女。林男因為左眼視障，以殘障資格獲聘任校園臨時清潔工。兩人因經常在研究所辦公室出入而認識。

案發當天，林男到南幢4樓教員室打掃時，見陳女獨自一人，頓生淫念，於是將她騙到北幢2樓一間無人的房間後，對其強行親吻並伸手摸胸。為阻止陳女尖叫，林男將一塊抹布塞進她口中，並以手掐其頸10多分鐘直至斷氣。

林男犯案後翌日早上到岳父家準備接女兒上學，遭在場等候的警員逮捕。林男落網後一度聲稱因借錢不遂錯手殺人，但警方從陳女的胸部與內衣發現唾液和手汗分泌物，經化驗證實與林男的DNA脗合。

成大校方得知裁決後，表示尊重司法判決，又轉達陳女家人至今仍無法走出悲痛心境，希望不受外界打擾。而命案發生後，成大已更改校安系統，查證每名臨時工身份。