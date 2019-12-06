省公安廳前反恐處長涉受賄掃黑不力　開除黨籍公職

貴州省紀委周二（3日）通報，省公安廳反恐處前處長、貴陽貴安新區公安局前局長高永昌，因嚴重違紀違法被開除黨籍及公職。高永昌除了涉權色交易、巨額索賄、為親戚安排職務，更未積極落實掃黑除惡行動。然而當地媒體曾報道，高永昌去年起曾多次指揮行動，今年4月又一舉搗破2個黑惡勢力集團，報道形容其「戰果豐碩，極大震懾了犯罪」。

通報詳列高永昌的違紀違法問題，指他在政治上拉幫結派、信謠傳謠、對抗審查，以包裝材料應付上級檢查；與多名女性搞權色交易、違規從事經營活動、放貸獲利；耍特權損害黨群、違規向相關施工企業攤派費用；利用職務非法收受巨額財物，涉嫌受賄罪。

高永昌今年6月受查，在他下台前兩個月，中央掃黑除惡第19督導組剛進駐貴安新區，而高即時指揮打擊「套路貸」的收網行動，在2日內剷除2個黑惡勢力集團，拘捕12人。其中一個集團自2013年起盤據當地，涉聚眾鬥毆、強攬工程、調戲侮辱婦女等多宗罪案。

在高受查3個月後，區政府召開了整改工作領導小組會議，部署查處放任包庇黃賭毒和黑惡勢力、充當「保護傘」等問題。高的幾名手下，貴安新區公安局刑事偵查支隊副大隊長黃明貴，交警支隊支隊長肖萬隆也在會議前後受查，其中黃被點名批評涉當保護傘。

現年58歲的高永昌是安徽人，1985年從西南政法學院法律系畢業，隨即進入公安系統工作。他從偵察員做起，在基層打拚15年後升任省公安廳辦公室（指揮中心）副主任，後再升任反恐處處長兼指揮中心（辦公室）副主任。

貴安新區作為第八個國家級的新區，承接了貴州新經濟發展的龍頭角色，被寄予厚望的高永昌2013年從省廳「空降」，成為新區公安局的首任局長。他上任初期也在治安上取得顯著成績，得到地方媒體讚揚，但僅6年就因貪腐問題下台。