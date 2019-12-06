美國涉疆法案觸怒北京　或阻礙首階段貿易協議達成

美國國會眾議院日前通過《維吾爾人權政策法案》，引起中國政府強烈反應。英媒引述不具名中國官員稱，該項法案較早前美國簽署成法的《香港人權與民主法案》更無法讓中國政府接受，或因而損及中美正就達成首階段貿易協議的努力。

報道指，這次通過的涉疆法案，嚴格限制出口涉及可觀利潤的保安技術，以及威脅凍結華官員資產和限制簽證等措施，因此中方可以容忍美方早前生效的涉港人權法，卻認為這次通過的涉疆法案「太過分」。

另外，對於美國參議院外交關係委員會主席里施、參議員格雷厄姆批評中國在新疆嚴重侵犯人權及設置「集中營」，中國外交部發言人華春瑩周五（6日）在記者會上炮轟兩人信口雌黃地編造世紀謊言，直斥兩人應為自己的言行感到羞恥。

華春瑩指出，中國正創造人類發展史上的奇迹，這才是最好、最偉大的人權工程和人權實踐；相反美國每天上演着各種各樣的肥皂劇，但凡有一點點自知之明，應非常虛心和中國交流和借鑑。她更點名批評格雷厄姆，指他2006年7月訪華前亦曾咄咄逼人地要求美國就人民幣匯率懲罰中國，訪華後態度發生明顯變化；中方希望他能找時間再來中國看看，也到新疆看看，一定會再次覺得大開眼界。

中國官媒周五（6日）繼續發表評論文章，批評美眾議院通過該法案，是對新疆依法依規打擊恐怖主義、去極端化和保護人權的努力視而不見，反而捏造事實、詆毀抹黑中國反恐和去極端化之舉，是在反恐問題上典型的雙重標準，將其在人權問題上的虛偽暴露無遺，並呼籲國際社會譴責美方的虛偽霸道行徑。