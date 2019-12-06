賀建奎論文手稿曝光　專家質疑基因編輯實驗造假

深圳南方科技大學副教授賀建奎，去年底宣布以基因編輯的方式，創造出全球首對免疫愛滋病的雙胞胎，引起連串道德、程序上的爭議。美國麻省理工學院旗下的學術雜誌獨家披露賀建奎的論文手稿，並引述各方面的專家指，賀的主張並沒有數據支持，他的實驗或已經失敗，還造成意料之外的突變。至於嬰兒父母可能是受到壓力，才同意參與實驗。

《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review）邀請了基因編輯、生殖科學及法律專家，對賀的手稿進行解讀，得出結果是賀的研究更像一個尋找目的的實驗，不惜代價為在胚胎中使用CRISPR/Cas9基因編輯技術尋找理由，嚴重違反道德甚至可說是犯罪。

賀的論文中充滿了對於「可以控制HIV流行」的醫學新突破的描述，並多次強調「新療法」可以成功讓雙胞胎對愛滋病產生抗體。但論文中關於雙胞胎確實能產生抗體的論證很少，基本上忽略其他數據，而這些數據恰恰證明基因編輯出現了問題。另賀對動物胚胎進行實驗已發現部分問題，但還在嬰兒身上進行嘗試。

此外，生殖科醫生和產科醫生等醫療人員並未出現在論文研究者的名單中，令人懷疑這些醫生隱瞞了研究實情。

專家認為，嬰兒的父母亦可能在不知情、未被告知該技術是否安全，甚至受到脅迫的情況下接受實驗。他們接受了抗逆轉錄病毒療法，只需要洗精就可避免子女感染，無必要使用違背倫理的手段。另外實驗也未為他們及其子女提供即時醫療受益，反讓子女承受未知的風險。