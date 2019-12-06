大陸威脅　美海軍代理部長：隨時準備作戰

中國大陸與美國的軍事角力持續，美軍艦艇頻繁在大陸周邊海域活動。美國海軍代理部長莫德利（Thomas Modly）周四（5日）表示，未來的首要任務是如何應對大陸威脅，指陸方在南海咄咄逼人，美國海軍必須隨時準備，若衝突明天發生該如何應對。

莫德利當天出席華盛頓一個討論會，他表示大陸是美國面臨的最大挑戰，又形容陸方變了很多。同場的美國海軍作戰部長吉爾代（Michael Gilday）也表示，他平日督促海軍官兵摒棄美國與大陸不會在中短期發生衝突的想法，要求他們隨時做好作戰的準備。

另外，大陸早前為反制美國《香港人權與民主法案》簽署成法，宣布暫停審批美軍艦機訪港休整的申請。美國參議院軍事委員會周四舉行聽證會，共和黨參議員史葛提問國防部官員，指陸方拒絕美國軍艦訪問香港，美艦是否可以訪問台灣，以示對台的支持。

美國國防部副部長魯德（John Rood）表示，海軍停靠港口訪問休整的安排，通常由印太司令部決定。聯合參謀部戰略規劃與政策主任阿爾文（David Allvin）則指，軍艦訪問港口前要評估很多事情，雖然利用港口訪問可傳遞某種外交訊息，但有現實問題需要關注。