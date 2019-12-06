內地殯儀館天價骨灰盒　家屬拒買要自行裝填

內地繼早前出現天價墓地後，又傳出有市政府轄下殯儀館出售天價骨灰盒，如家屬自備骨灰盒，殯儀館將不提供裝灰服務，家屬要自行裝填。消息傳出後引起爭議，當地市政府其後表示已勒令殯儀館撤回規定。

周四（5日）網上有人轉發由湖南寧鄉市殯儀館發出，《關於停止對喪屬自帶骨灰盒提供承接和裝灰服務的通知》，內容稱已透過公開招標採購了高質量骨灰盒，而為避免家屬自帶骨灰盒可能出現質量問題，導致骨灰裝填過程中出現炸裂或損壞，經寧鄉市殯儀館支部委員會研究決定，由周五（6日）起殯儀館將停止對自帶骨灰盒的家屬提供骨灰裝填服務。

發文者指出，寧鄉市殯儀館為寧鄉市民政局二級事業單位，是該市唯一的殯儀館服務場所，質疑通知所示安排有壟斷骨灰盒專賣之嫌。據發文者披露的招標訊息，去年政府採購時，骨灰盒中標價每個最高6001元（人民幣，下同，約6800港元），但殯儀館標價高達每個14,880元（約1.7萬港元）。

內媒記者其後向寧鄉市民政局查詢，該局辦公室負責人指通知為殯儀館私自發布，強調「目前這個規定已經不可能實施了」。另該負責人稱，現已暫停寧鄉市殯儀館黨支部書記陳璐華、寧鄉市殯儀館館長吳萍職務。市紀委則表示後續調查問責情況會及時發布。