傳近百學生染布魯氏菌病　獸醫研究所：65人呈陽性

中國農業科學院蘭州獸醫研究所，日前傳出有近百名學生疑似感染布魯氏菌病（又稱布病），引起輿論關注。蘭州獸醫研究所及市衞健委周五（6日）晚間通報，目前共有263人次接受檢測，65人呈血清學陽性，其中4人確定為隱性感染，個別人員自感身體不適，其餘人員未出現臨床徵狀。目前，65人均按治療方案進行醫學觀察，農業部門正追溯病源。

國家衞健委官網顯示，布病是中國《傳染病防治法》規定的乙類傳染病，由布魯氏菌感染引起的一種人畜共患疾病。患病的羊、牛等疫畜是布病的主要傳染源，布魯氏菌可以通過破損的皮膚黏膜、消化道和呼吸道等途徑傳播。急性期病例以發熱、乏力、多汗、肌肉關節疼痛和肝、脾、淋巴結腫大為主要病徵，慢性期病例多表現為關節損害等。

中國疾控中心官網指出，布病的臨床表現是多種多樣的，病情輕重差異也較大，尤其近年非典型病例頗不少見。該中心官網發布的《布魯氏菌病診療指南》（試行）指出，男性病例可伴有睾丸炎，女性病例可見卵巢炎。

蘭州獸醫研究所獸醫專業研究生王武秉（化名）周五表示，他的室友已經被感染，而本周感染的人數亦不斷增加，研究所所長曾於周四（5日）召開會議，稱感染的學生已就診。目前，相關部門已介入調查，但未有進一步消息。資料顯示，蘭州獸醫研究所成立於1957年，專門從事預防獸醫學研究。