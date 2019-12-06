台警破最大宗偽造美鈔案　扣逾千萬美元假幣

台灣的刑事警察局周五（6日）通報，破獲一宗當地史上最大宗偽造美鈔案件，拘捕廖姓主犯及4名共犯，並繳獲面值合共約1092萬美元（約8517萬港元）的偽造美鈔及油墨原料、印刷機器等。據報，該集團以面值10分之1的低價，把假鈔賣予市民或幫派分子，拿到東南亞等地的酒店、地下賭場、郵輪消費，至今已有上百萬偽鈔流入東南亞市場。

警方今年3月接獲線報後，立即報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。警方發現，該不法集團把每張百元假美鈔，以350至450元新台幣（88至114港元）向下層賣家兜售，宣稱該批假鈔可通過小型驗鈔機的檢測。下層賣家又訛稱是「舊鈔」，供一般市民兌換。有市民到外國消費被拒，才發現所換的是假鈔，遭當地警方拘留訊問，差點無法回台。

經查，警方鎖定一名下層賣家的身份，同時發現闞某是向廖某取貨，假鈔則藏於新北市三重區某民宅內；於是，警方分別在11月7日、19日和12月5日，兵分多路在台北市士林區、新北市三重區及彰化縣花壇鄉等5個據點搜查。

警方指出，廖男年輕時曾在印刷廠學製版，自行開設印刷廠20幾年，具有印刷製版專業技術；該批偽鈔品質精緻，肉眼及手感無法分辨真偽。目前，警方正追查廖男的幕後金主身份及偽鈔流向。