台男荒山野嶺停車小便　遇到怪事先知犯大忌

身在郊外又找不到公廁，相信不少人會選擇找到偏僻位置的草叢「方便」一下。台灣一名男子近日前往新北淡水，中途在山上停車小便，結果遇到怪事，才發明差點犯了大忌。

事主在Facebook專頁「靈異公社」講述始末，他當日從桃園中壢開車出發，準備到淡水參與朋友聚會。晚上8時許，他抵達八里後感到內急，遂隨便找了一處寬敞位停車小便，「停車的位置右邊是一個很高的擋土牆，也是一座小山丘，山丘上可見樹林濃密，後方則有一個稍大的廣場，廣場上擺放着許多因車禍而撞得稀爛的轎車。」

他指該地氣氛有點詭異，但他沒有為意，逕自往廣場內部走去。此時他耳邊突然傳來聲音：「你抬頭看一下左邊。」他向對方所指的位置望去，只見不遠處橫放了一張石枱，上面放着一個無刻名字的神主牌，前方的小香爐插着零星數支已燒完的香。

他瞬間明白那是供奉遊魂野鬼的牌位，趕緊掉頭走回公路，但「對方」似乎不肯罷休，一路跟隨他直至上車，「我上車關門的時候，那群人來到我車旁邊站着，我可以感覺得到有憤怒的情緒。事主的經歷引起網民討論，有人指事主太無禮貌，才引起靈界朋友的反感，亦有人認為他是自己嚇自己，「在那種荒山野嶺，天黑下來，膽小的人都特別多幻想」。