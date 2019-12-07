台外勞離鄉生子成國際人球　揭黑戶寶寶在台悲歌

台灣外勞近年在台私下生子問題嚴重，衍生「黑戶寶寶」問題，情況更有增無減。台灣政府已積極解決黑戶寶寶收養、就學等問題，但並非個個如此好運，更多的黑戶寶寶在出生一刻，因缺乏醫療協助而夭折甚至棄讓，情況令人關注。

東網記者走訪台北市文山區被稱為「移工媽媽在台娘家」的關愛之家，始創人楊婕妤表示，自1997年起照顧在台落難的外國人，包括傷病、官司纏身或臨時緊急救助等。至2003年偶爾收容移工媽媽和寶寶短期居住，未料人數逐年增加，後來連移民署都需要出手幫忙安置懷孕。

楊指，機構多年來收容至少500名外勞子女，高峰曾同時收容180人，其中以印尼籍居多，近來每月至少都有10多名外勞媽媽來機構投靠。台灣移民署資料顯示，自2007年至今年9月，非台籍新生兒已近萬人，其中約800人的生母多為失聯移工或不實身份者；1990年至今年10月失聯移工已約有4.8萬人。

楊稱，這此外勞媽媽雖然有宗教背景或有家室，但不少人在台仍選擇與他人談戀愛，甚至懷孕生子。但受法律所限，她們出於不想被遣返的情況下，幾乎所有人都決定逃離僱主。但因為她們的護照證件通常都被扣起，令她們在往後日子無法工作就醫，因而令夭折情況大大增加，甚至有人一出生就把寶寶弄死。

據她所知，目前台灣政府未能掌握上述「黑戶寶寶」情況。台移民署指，台方出於人道考量會確保外勞孕婦及胎兒的安全，但不予收容。對於出境前無法自行尋找住所暫置的個案，台方都找社福機構協調，提供相應幫助。據悉，移民署正規劃委由民間團體安置照護返國前失聯移工母子的方案，兼顧依法查處與保障人權的目標。

東網駐台記者宋江誠報道