經濟軍事崛起惹疑慮　亞洲鄰國對華印象負面

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）公布最近一項在全球34個國家進行的調查顯示，中國對外投資和軍事實力讓鄰國更為警惕，亞太地區國家對中國的印象整體為負面。

接受調查的亞太國家對來自中國的投資毀多於譽，約一半或以上的受訪者表示，中國的投資是一件壞事，因為它給了中國太大的影響力，其中日本有75%受訪者認為中國投資為負面。另南韓和印尼的受訪者則認為，與5年前相比，他們現在從中國經濟增長中的獲益更少。

此外，亞太地區國家平均79%的人認為中國日益增長的軍事實力對他們不利，其中日本和南韓比例高達9成。報告認為，對中國軍事實力增長的關切，反映在這些國家對待與美國關係時，抱有相對優先的心態；日本、菲律賓和南韓有6至7成人認為美國是他們最可靠的盟友。

另一個設在英國的科技服務研究網站Comparitech，日前亦公布對50個國家如何搜集、使用、儲存和保護個人生物特徵訊息的排名，其中中國被列為在生物特徵訊息使用最廣泛，以及相關監控手段最具侵犯性的國家。

研究分析生物特徵訊息搜集和使用的各種因素，包括基於生物訊息的侵入性監控，以及政府在人臉識別、錄入指紋和全國生物訊息數據庫方面的做法。美國在排名中也位列第4，報告指該國沒有聯邦層面保護公民生物特徵訊息的法律。