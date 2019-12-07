製作釣魚網站圖利52萬人民幣　2被告判囚3年半

北京市海淀區人民法院周五（6日）開庭審理一宗非法利用訊息網絡、竊取信用卡訊息案。被告陳某、黃某涉嫌承接製作虛假銀行網站業務，設立假銀行「釣魚網站」收集受害人個資，再轉交由電訊詐騙分子實施電訊詐騙犯罪，違法所得共計52萬餘元（人民幣，下同，約58.76萬港元）。兩人依法被判囚3年半，各罰款5萬元（約5.65萬港元）。

兩名被告在2017年8月至2019年1月期間，承接製作虛假銀行網站業務，陳某負責聯繫電訊詐騙分子並收款，黃某則根據客戶要求設計、製作釣魚網站。該網站會收集受害人的姓名、身份證、信用卡號碼、手機號碼等，兩人將網站的域名及服務器後台管理域名、密碼告知電訊詐騙分子後，由後者收集受害者個資，實施進一步的電訊詐騙犯罪。

受害人收到詐騙短訊後，會按照提示點擊「釣魚網站」填寫個人訊息及信用卡訊息，再誤將驗證碼告知詐騙分子。據統計，詐騙分子前後共盜刷12.61萬元（約14.25萬港元）。經審理查明，陳某、黃某的電腦及手機內共存有179組他人信用卡資料，均為協助電訊詐騙分子從服務器中提取。

據了解，凡是設立假冒金融機構的「釣魚網站」，就已達到「情節嚴重」標準，可直接按照非法利用訊息網絡罪定罪處罰。此案為《關於辦理非法利用訊息網絡、幫助訊息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》自上月1日起施行後，北京市按照該解釋辦理的首宗同類案件。