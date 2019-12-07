布魯氏菌呈陽性增至96人　專家︰人傳人機率極低

中國農業科學院蘭州獸醫研究所，日前傳出有近百名學生疑似感染布魯氏菌病（又稱布病），周五（6日）證實對病菌呈血清學陽性共65人，惟截至周六（7日）中午12時增至96人。患者均為隱性感染，無明顯症狀。專家指布病的人傳人染病機率極低，目前未有相關傳染病例。

據涉事研究所公告欄內張貼的《中國農業科學院蘭州獸醫研究所關於成立疑似布魯氏菌感染應急處置領導小組的方案》顯示，該所同一課題組在上月28日和29日，連續上報兩宗、共4人疑似感染布病事件。隨後另一課題組亦上報一宗同類事件。

涉事研究所的學生表示， 因課題組正進行布病研究，經常要採集布病羊的血液，所以擔心被傳染，考慮暫時離開。另對布病抗體呈陽性的學生透露，校方周五曾組織學生前往醫院做身體檢查，「大巴車50多個座位，基本上都坐滿了」。

國家衞健委官網顯示，布病是由布魯氏菌感染引起的一種人畜共患疾病。患病的羊、牛等疫畜是主要傳染源，病菌可通過破損的皮膚黏膜、消化道和呼吸道等途徑傳播。患者會出現發熱、多汗、肌肉、關節疼痛，以及肝、脾、淋巴結腫大等症狀。據紀錄，內地布病病例主要集中在北方地區，南方地區以散發病例為主，其中甘肅省是較為嚴重的省份之一，全省14個市（州）86個縣（市）、區曾有不同程度的爆發和流行。