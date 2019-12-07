韓國瑜到急症室探受傷立委　合影打氣遭批罔顧場合

國民黨多名立委周五（6日）前往台灣的外交部示威，期間陳玉珍、林奕華、黃昭順等人被門夾到受傷，被送往台北的台大醫院就醫。事後國民黨總統候選人韓國瑜到急症室送花探望，更合影打氣，惹來多名醫生批評，認為在救命的地方作此舉不妥，台大醫院企業工會更稱政治人物應停止利用醫療資源造勢。

台大醫院婦產部主診醫生施景中周六（7日）在Facebook發文，提醒生命誠可貴，稱無論如何急症室都不是拍照、送花的場合，更不適合候選人來探訪握手，「這叫旁邊重症病患或家屬情何以堪」。深切治療部醫生陳志金亦轉發貼文，稱急症室是予無法等待、到院前心跳停止、或是最危急的病人使用，並意有所指地嘲諷道：「別忘了跟曾在這往生的人致個意哦。」

台大醫院企業工會發文呼籲停止利用醫療資源造勢，強調當日下午便有一名患者來到急診，結果遇上大量政治人物與媒體，除引起騷動，鏡頭也攝入大量未經同意就被拍攝的醫療人員與患者。對此，立法院國民黨團總召曾銘宗回應，指前往探視者只是關心同黨立委傷勢，並無選舉考量，並稱若造成不便黨團願一併表達歉意。