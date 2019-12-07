官媒再播新疆反恐紀錄片　披露恐怖組織如何實行襲擊

繼日前播出有關新疆反恐工作的紀錄片後，官媒英語電視頻道CGTN周六（7日）再播出另一套名為《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》（The Black Hand ETIM and Terrorism in Xinjiang）紀錄片，披露恐怖組織「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（簡稱「東伊運」）如何實行恐怖襲擊，威脅新疆。

紀錄片長約30分鐘，分為「中國最直接的安全威脅」、「『東伊運』的分裂主義策略」與「反恐鬥爭任重道遠」3個部分，詳述「東伊運」是何時成立，以及如何將「泛突厥主義」、「泛伊斯蘭主義」思潮傳入新疆。境內外分裂勢力鼓譟成立政教合一的「東突厥斯坦國」，而「東伊運」就是境內外勢力勾結產生的典型恐怖組織。

片中稱「東伊運」打着宗教旗號傳播極端思想，蠱惑、煽動、控制他人，歪曲《古蘭經》教義，更將洗腦目標指向婦女和兒童。多個來源證實他們訓練兒童實施暴力恐怖襲擊，有組織成員更迫其親子學習開槍。該組織是國際恐怖主義體系中的一部分，威脅的不僅是中國，更有大量成員在2011年前往敍利亞、阿富汗等地參與活動。

有中國學者指，「東伊運」向青少年、婦女及兒童灌輸極端思想及教授射擊，扼殺他們正常融入社會的可能性，手段無所不用其極。而在過去數十年中，該組織更加大網絡滲透力度，發布大量暴恐音視頻，鼓吹在新疆實施暴恐活動，往往成為青少年走上暴恐不歸路的催化劑。