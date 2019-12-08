欠債累累　首10個月爆831個「老賴政府」　

國家財政部上月底公布，全國地方政府債務餘額截至10月底，達21.38萬億元（人民幣，下同，約24.24萬億港元）。另有數據顯示，明年有約2.07萬億元（約2.34萬億港元）的地方債到期，意味各地地方政府需要籌錢還款。不過舊數未還、新數未清前，有報道指今年前十個月已有至少831個地方政府因各類拖欠款項問題，被列入失信被執行人名單，成為「老賴政府」。

據悉地方政府若未能按法院判決還款，政府也能被列作失信人。有報道顯示，目前的「老賴政府」主要是縣鎮一級政府，顯示地方債務問題較省市一級政府更緊。資料顯示，明年到期的地方債務總數有所上升，較今年的1.3萬億元（約1.47萬億港元）大幅增加近六成。針對此問題，其實今年初中國政府要求重點改善拖欠還款問題，力爭年底前全國政府部門和國企清償一半以上，央企更要做到零拖欠。

有關成效有待觀察，不過翻查資料不少地方政府因欠債弄得一身蟲。其中河南縣級市汝州的中醫院向員工集資，為國企蓋醫院，惟最終資金不足，停工收場，有關員工事後更被要求購買債券，情況一度令人關注。事件反映政府債務不只影響政府運作，甚至有可能影片百姓生活。