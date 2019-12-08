珍稀物種獐　東北虎豹國家公園首次拍到

國家林業和草原局東北虎豹監測與研究中心周四（5日）指，東北虎豹國家公園天橋嶺分局轄區的監測系統日前拍攝到一段鹿科動物影片。經鑑定，確認片中物為中國國家二級重點保護動物「獐」。據中心介紹，這是園區首次記錄到這種珍稀物種，同時也是迄今為止該物種的最北紀錄點。

資料顯示，獐僅分布於中國和朝鮮半島，在中國曾分布於浙江、江蘇、湖北、河南、安徽、廣東、福建等中國東南部。歷史上，獐在中國曾廣泛分布於遼東半島、華北平原及長江兩岸。但因近年來生態改變和人類捕獵，數量顯著下降，且分布地區急劇縮小。

第一次全國陸生野生動物資源調查結果表明，全國約有2.4萬隻隻獐，見於江蘇、浙江、江西、湖北和福建，在其他分布區內已經絕迹或很罕見。前年12月至去年3月，吉林白山保護區記錄到獐，確認獐在吉林省的重新分布。而在今年初，琿春地區臨近圖們江的區域亦發現受傷或死亡的個體。

獐又名河麂、牙獐，隸屬於哺乳綱偶蹄目鹿科獐屬，被列入國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄易危（VU）級別；常棲息於河岸、湖邊或湖中心草灘、海灘蘆葦或者茅草叢生的環境，以草、蘆葦、灌木為食，性格溫馴。