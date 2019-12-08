榆林市36村成「黑戶」　村民斥政府拖延辦事卸責

陝西榆林橫山區近日有民眾投訴，有36個村落的村民被迫變成「黑戶」（即沒有獲得有效戶籍登記的中國公民），使用政府設施和辦理銀行戶口時受阻。村民表示，省政府2014年因人數不足而決定撤銷上述村落，遂合併至其他村，惟市政府去年未有確實執行。有村民指摘政府拖延辦事、溝通不足，互相推卸責任，在推行政策前未實地考察，加重民眾負擔，且至今多次投訴仍未有正視及解決問題。

據指，省政府早年發現橫山區多個村落不足800人，需合併至其他村落，惟在去年實際執行期間，五龍山村、石老莊村等36個村落已超過800人，不符合撤銷要求後便決定保留村落。惟省民政廳早已根據政府要求，撤銷相關村落的社會信用代碼，令村民成為黑戶。

五龍山村村主任表示，該村的法雲寺具上千年歷史，惟在申請4A級景區手續因「黑戶」問題受阻，在評選美麗鄉村建設等政府項目均無法參加。同時，各村委會因未獲省廳認可，不能刻製公章，民眾不能開辦銀行戶口；村民辦理社會事務時，也不能進入省市各級軟件平台辦理。

另有已合併村落的村民表示，因村委會辦事處過少，兩村地圖直線距離雖近，但山路崎嶇交通不便，開車至少行20公里，步行來回需6小時。村民指摘政府推行前未有實地考察，令民眾辦理政府事務增加負擔。

對此，橫山區民政局表示，去年7月已向省民政廳報告申請保留36個村落，惟對方一直未答覆。省民政廳則回應稱，沒有收到相關報告，「他們程序不對，有困難找榆林市委市政府說，讓市委那邊證實後再上報」。目前，「黑戶村」的問題尚未解決，有關村民的訴求無果，村落一直維持「半認半不認」的狀態惹議。