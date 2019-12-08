深圳破1.5億人民幣傳銷案　學員被迫扮妓女「認識自我」

廣東深圳警方一宗新型傳銷騙案，涉案企業使用聲稱由國外引入培訓方式，通過痛罵圍攻、要求女性學員扮妓女、分享隱私等擊垮她們意志，再誘騙其「拉人頭」發展下線。該公司在前年1月至去年8月合計收取培訓費約1.54億元（人民幣，下同，約1.74億港元）。警方目前拘捕85名涉案人員，凍結公司銀行帳戶資金2700餘萬元（約3051萬港元）。

內媒報道，涉案的「深圳眾鼎商學院在線科技股份有限公司」為借殼上市，聲稱可提高企業管理的領導力，參與的學員需繳納4.5萬元（約5.1萬港元）學費。學員報名前更需填寫一問卷，當中更被問及許多私隱問題，甚至包括個人的性生活。

導師為防止學員上課時錄音拍攝，會要求他們上交手機，營造不安的氛圍在封閉空間中持續上課至凌晨。在課堂上，導師聲稱教學員學識控制情緒，要他們分享人生中的錯誤與傷心事。此外導師還會煽動學員互相痛斥侮辱，又要他們扮演與其不同角色，如保守的女生扮演「妓女」、潔癖學員扮演「乞丐」等，稱學員能因此認識自我。

有學員直言，導師事後就會像在人的傷疤上撒鹽一樣，在脆弱時游說，「你就會很容易接受他的說法」。

警方調查發現，眾鼎商學院以「拉人頭」發展下線和非法斂財，把拉人頭的數目當作學員評分標準，成績最好的團隊可獲免費出國旅遊，以及冠軍、鑽石團隊等榮譽稱號。針對不願意配合的學員，導師會煽動團隊成員騷擾、威脅迫其妥協。目前，該案中20名疑犯分別涉嫌組織、領導傳銷活動罪、強迫交易罪等6項罪名，已被移送審查起訴。