湘西公安局調研員涉違紀被查　曾破多宗大案譽為傳奇警察

湖南省紀委監察委員會近日發布消息，湘西自治州委政法委委員、公安局調研員向金坤涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受自治州紀委監委紀律審查和監察調查。據指，向金坤曾破多宗大案，被官方電視台稱為「傳奇警察」、「警林鐵漢」，其事迹更被製成專題片。

現年45歲的向金坤1995年從湖南省警校畢業，在任龍山縣公安局刑警大隊長期間，7年內將78宗命案全部偵破，拘捕98名殺人兇手，僅30歲就破格提拔為縣公安局黨委副書記、副局長。向男更曾獲得「全國特級優秀人民警察」、「全國五一勞動獎章」、「全省人民滿意民警」等多項榮譽稱號。

2005年8月14日，宣恩縣一男子為報復重新開業的電單車店，殺害當地民爆服務站的管理員後，搶走48公斤炸藥、400發雷管，事後在上述店舖引爆炸彈導致兩人身亡。向金坤二個月後拘捕疑犯，惟從其口中得知有另一名共犯亦未歸案，且在店舖外放置的遙控炸彈尚未引爆。向男隨即集合警力趕赴現場，但當時因沒有排爆裝備及專家，向男果斷地憑着他本人的排爆知識，先後剪斷三組電線成功排爆，阻止更多傷亡發生。

官方資料顯示，向金坤在1995年7月至2008年7月期間，先後任龍山縣公安局偵查大隊長、黨委副書記、副局長；至2013年12月期間，先後任永順縣公安局政委、縣公安局局長、副縣長；在2017年1月前，任湘西自治州公安局副局長；至2019年2月任自治州公安局調研員；直至今年2月起任治州委政法委委員。