鎮原縣圖書館焚書惹議　宗教類出版物被下架銷毀

甘肅慶陽市鎮原縣圖書館早前在網上表示，對館內社會捐贈的非法出版物、宗教類出版物，特別是對含有傾向性的文章書籍、圖片書刊和影像資料等內容進行了全面清查下架和迅速銷毀，及後附上照片顯示，2名工作人員將下架的書籍撕碎後燒毀。不過事件引起輿論爭議，更有網民將其與焚書坑儒聯繫起來。

內媒近日報道，鎮原縣圖書館早前為了充分發揮圖書館在社會主流意識形態傳播的主陣地作用，下架和銷毀相關出版物。活動更由縣文旅局分管領導親自督查，清查縣圖書館所有閱覽室、展室、書庫、辦公室等陳列展出、封存的出版物。經清查，被下架清理出的成人閱覽室、地方文獻室等涉傾向性書籍共65冊，並已於今年10月22日上午集中銷毀。

不過事件隨即引起爭議，有內媒周日（8日）指出，主要爭議有兩點，一是圖書館是否只能採取燒毀的方式銷毀和處理非法出版物，因其傳遞出的更多是粗暴的觀感，而非對文明的維護。再者，報道質疑哪些書需要被銷毀是否有明確的標準，特別是一概將宗教類出版物進行下架和銷毀，顯然背離了相關規定，故事件絕非是輿論的過度敏感或是小題大做，涉事圖書館應給予社會明確回應。