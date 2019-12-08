警破跨省銷售假潤滑油團夥　涉案過千萬人民幣

內媒周日（8日）報道，四川德陽警方早前搗毀了一個橫跨四川、河北等省，生產、運輸、儲存、銷售假冒潤滑油的犯罪團夥，拘捕10名疑犯，查獲了各種假冒品牌的潤滑油、機油、商標和油桶等涉案物資，市值1100餘萬元人民幣（約1243萬港元）。疑犯近日已被移送檢方起訴，案件在進一步辦理中。

今年3月，德陽警方接到匿名舉報，指男子石某疑在德陽售賣假潤滑油。經查，警方發現石某形迹可疑，並在城郊找到其一處四周裝了閉路電視的倉庫。警員追查進一步發現，石某以低價購入不知名的潤滑油、機油，在庫房內灌裝再貼上假冒名牌商標，以低於市面正品40%的價格進行銷售，再交由其同夥寧某送貨賣到成都、綿陽等地。

掌握證據後，警方於4月在德陽拘捕石某、石某妻子、寧某等人，查獲了總重量達60多噸的潤滑油、機油以及一批商標標識及造假設備等。石某交代，他的假商標、假油桶都是從老鄉牛某處買來，警方循線追查，最後鎖定該假冒註冊商標的跨省犯罪團夥。

在河北警方配合下，專案組於6月初在當地將貨源負責人劉某拘捕，在兩個多月的行動中，專案組先後搗毀4處制假窩點、26處銷售窩點。