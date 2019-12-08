黃石市21人涉黑組織案開庭　頭目為A級通緝犯

由湖北黃石市西塞山區檢察院提起公訴的衞某營等21人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪一案，近日在西塞山區法院公開審理，其中組織、領導者衞某營是去年公安部A級通緝令公開通緝的10名重大黑社會性質組織犯罪人員之一；所有疑犯當庭認罪。由於案件重大複雜，涉案人數眾多，該案擇期宣判。

西塞山區檢察院指控，1992年11月至1998年10月期間，衞某營因兩次犯盜竊罪被判刑，2001年1月刑滿釋放後仍不思悔改，長期活動於武漢、黃石。2004年，疑犯衞某文在大冶市汪仁鎮衞祥灣，利用宗族關係先後網羅張某貴等8名無業人員，在黃石賭場內站場、放哨，替他人「擺場子」獲取收益。

2008年9月16日，在衞某營直接指揮下，衞某文組織多人持砍刀，在黃石市鐘樓夜市門口有組織地實施與盛某軍、盧某江、盧某強等人聚眾鬥毆違法犯罪活動。之後，被告人衞某勇、衞某水等11人相繼加入該組織，形成以衞某營為組織、領導者，骨幹成員固定、層級分明的黑社會性質犯罪組織。

經查，2008年至2017年間，該犯罪組織以大冶市汪仁鎮衞祥灣為中心，向周邊地區輻射，有組織地實施聚眾鬥毆、尋釁滋事、故意傷害、敲詐勒索、強迫交易等違法犯罪活動28起，造成1人重傷、9人輕傷、2人輕微傷，非法斂財共計200餘萬元（約226萬港元）。

西塞山區檢察院認為，衞某營等人以暴力、威脅或其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，嚴重破壞了當地的經濟、社會生活秩序，造成了惡劣的社會影響，其行為已構成組織、領導、參加黑社會性質組織罪，聚眾鬥毆罪，故意傷害罪等多項罪名，應分別追究各自刑事責任。