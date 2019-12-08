涉性騷擾女學生事件發酵　財大教授辭兩公司獨董

上海財經大學會計學院一名女碩士生周五（6日）在網上大爆，早前慘遭學院一名錢姓教授鎖在車內性騷擾；及後內媒揭發涉案教授為現年55歲的錢逢勝，其除在該校任職30餘年，還在多家上市公司任獨立董事職務。不過有兩間公司已在周日（8日）公告，稱錢已辭職。上海警方則已介入調查。

女碩士生爆料後，校方當晚已在微博發聲明回應，稱已成立調查組調查事件，一旦查實將依法嚴肅處理。隨後有報道指出，涉案的錢逢勝在多家上市公司任職。不過A股上市公司東富龍周日晚公告，稱董事會近日已收到錢的書面辭職報告，獲知他因個人原因申請辭去公司獨立董事職務，同時辭去董事會審計委員會主任委員職務，不再擔任公司任何職務。

另一間公司漢鐘精機也在同日公告稱，錢逢勝因個人原因申請辭去公司獨立董事職務，且不再擔任公司任何職務。至於涉案女事主據報已在爆料翌日到派出所報案並接受詢問，警方亦已介入調查。

女事主此前聲稱，與錢逢勝初相識時，對方予人親民印象，不過二人深交交換微信後，她就不斷被錢男騷擾。直至上月中，錢男完成課程後邀請女事主，稱想把對方送回家，女生為不想耽誤對方時間於是答應，後被安排坐在副駕駛座中。未幾，錢男把女生載至一暗黑處，更拔車匙關燈，期間不斷舔其耳朵，更大膽吻向對方，並一度把手伸進內衣又摸又舔。