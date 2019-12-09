禁停遊客手機號碼惹議　省公安廳：已解除封鎖

有內地網民反映，近日前往雲南旅遊時，手機號碼被無故封號。雲南省公安廳周六（7日）回應，經省公安廳刑偵總隊核實後，已解除被禁止的電話號碼；但事件卻惹來網民不滿。

有網民在社交平台留言稱，上月7日同兩個朋友到臨滄旅遊，發現手機號碼不能正常使用，起初以為電話卡故障，其後聯繫供應商時被告知號碼被雲南反詐騙中心停機，令他大為不解，「用了十幾年實名綁定了支付寶、銀行卡，從沒發過垃圾短訊和騷擾電話，現無法接收驗證碼及正常使用，嚴重影響到了旅程」。

此外，有來自北京的網民指出，近期到昆明出差，在返程途中被雲南省公安停機，供應商則提供一個聯絡電話，但多次撥打均無人接聽。他指出，出差期間聯繫的都是同事，並無涉及違法行為，但目前被停機，嚴重影響日常生活。

雲南省臨滄市委辦公室上月27日通報，近期由於公安部集中封停一批在臨滄邊境地區使用的外省及本地重點地段、疑似涉嫌電信詐騙的手機號碼，導致大量被封停機號碼無法正常使用。

通報續指，被停機的手機號碼可申請解封，一是本人親自帶證明材料到公安機關說明情況，當地公安機關核實清楚情況後，可直接報公安部五局請求解封；二是對於因個人原因無法提供相關材料或者親自到公安機關說明情況的，須由（州）市公安機關登記相關信息後報省廳，由省廳核實後報公安部申請解封。