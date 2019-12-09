修例風波：官媒指市民厭倦暴力　昨日遊行大致和平

民間人權陣線周日（8日）發起的遊行，相較早前的暴力示威大致平靜。內地官媒翌日刊登評論文章，指遊行大致和平有序，暴力破壞活動有所收斂，反映香港市民正用自己的言行表達對暴力的厭倦。惟少數暴徒仍偏離路線及破壞商舖，又在法院門外縱火，他們用遊行作盾牌，衝擊法律等香港核心價值。

文章指，暴徒兇戾是因為覺得市民容易煽惑及好利用，他們說市民遊行是支持暴力；港鐵被燒而無法上班，他們說市民是參與罷工；城市因燃燒彈變得「二噁英」瀰漫，他們卻說是催淚煙之過；他們騙市民上街又讓市民「埋單」，讓青少年鋌而走險，自己卻在背後收割政治籌碼。官媒質問暴徒與反中亂港分子自私歹毒，「能是市民的同路人嗎」？

官媒批評，暴徒衝擊香港的核心價值及傳統優勢，要把面前的秩序和公理消解及重構，並與香港社會現存的體系開戰，將行政、立法、司法視為眼中釘，欲除之而後快。

文章最後表示，和平理性表達訴求的市民應與暴徒區分開來，讓世人看到香港可貴的法治精神和自由傳統。社會苦暴力久矣、盼安寧久矣，市民放下偏見與執拗，拒絕內耗與撕裂，秉持建設性的態度化解問題與紛爭，讓暴力窒息湮滅。