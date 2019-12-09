新疆政府：成功打擊恐怖主義　批美法案干涉內政

新疆自治區黨委副書記兼主席雪克來提•扎克爾周一（9日）表示，新疆由1990年至2016年發生數千宗恐怖事件，造成數百名警員殉職，財產損失無法估算。自從設立職業技能教育培訓中心後，當地已有3年未發生類似事件。他批評美國通過涉疆法案違反國際法及國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。

國務院新聞辦公室當天舉行記者會講述新疆情況，雪克來提•扎克爾表示，中央依法保障各民族使用及發展語言文字，少數民族的語言文字可以在司法、行政、教育等領域應用。中央也尊重及保護宗教信仰自由，對宗教人士發放生活津貼，並提供醫療、養老等保險服務，堅持每年培訓宗教人士，服務群眾。

與此同時，自2014年起，新疆累計實現逾238萬貧困人口脫貧，貧困率由當年的22.84%下降到現時的6.51%，預計當地今年再有60多萬人脫貧。此外，培訓中心及各種宣傳教育措施最大限度挽救了有恐怖主義、極端主義違法的民眾，消除了滋生恐怖主義的土壤。他否認「新疆拆遷清真寺」的傳聞，指當地持續改善清真寺的公共服務條件。

雪克來提•扎克爾又稱，有境外媒體聲稱培訓中心的學員「有上百萬甚至兩百萬」，是毫無根據的說法，指目前參加「三學一去」（學習國家通用語言文字、法律知識、職業技能和去極端化）的學員已全部結業。他呼籲美國一些人摒棄偏見，不應在反恐去極端化問題上雙重標準，否則將站在14億中國人民、國際社會，以及人類道義和良知的對立面。