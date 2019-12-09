內地首十月追回1634外逃人員　追贓30億人民幣

中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室公布「天網行動2019」的成果，今年頭十個月全國追回外逃人員共1634名，其中4人為「百名紅通人員」，追贓金額約30億元人民幣（約34億港元）。

據中國紀檢監察報周一（9日）報道，今年1至10月全國追回的外逃中員當中，741人為黨員和國家工作人員，追回外逃人數同比增長69%，追回黨員和國家工作人員人數同比增長201%，追贓金額同比增長288%。

中央追逃辦將今年確定為追贓工作年，國家監委首次牽頭開展職務犯罪國際追逃追贓專項行動，協調美國、加拿大、澳洲、新西蘭等國執法人員，赴有關省份開展面對面案件磋商或聯合調查，推動重點職務犯罪追逃案件，並將4名藏匿在境外的職務疑犯緝捕歸案。而為進一步加大執法合作力度，國家監委將推動有關國家將多名重要職務疑犯遣返回國。

今年5月、6月和9月，4名「百名紅通人員」先後回國投案自首，各人分別為莫佩芬、肖建明、劉寶鳳及黃平，其中曾任華泰証券有限責任公司深圳彩田路証券營業部總經理的劉寶鳳，因涉嫌挪用公款罪，外逃長達18年。各人回國投案的同時，均主動退贓。